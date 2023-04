87-jähriger Autofahrer steckt zwischen Häusern fest in Speyer

Speyer. Zwischen Häusern festgesteckt ist ein Autofahrer am Donnerstagvormittag in Speyer. Zeugen meldeten das Fahrzeug, weil der Fahrer versuchte, einen Fußweg von der Löffelgasse in Richtung Maximilianstraße zu befahren, berichtet die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wagen des 87-Jährigen mehrere Fahrräder mitgeschleift und sich zwischen den Hausfassaden festgefahren hatte. Der Senior machte auf die Beamten einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck, weshalb sie seinen Führerschein beschlagnahmten. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 4.500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1