87-Jähriger aus Speyer weiterhin vermisst - Vermisstenfahndung mit neuem Foto

Mannheim. Der 87-jährige Herr N. aus Speyer wird weiterhin vermisst. Wie die Polizei mitteilte, sucht die Polizei bereits seit dem 11.02.23 nach dem Mann. Bislang geht die Polizei davon aus, dass der 87-Jährige mit einem E-Bike unterwegs ist und dabei einen Helm sowie eine Kappe trägt.

Die Polizei hat hierbei neue Informationen sowie ein Foto hinzugefügt.

Indessen sucht die Polizei außerdem weiterhin nach Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können. Hinweise können somit unter der folgenden Rufnummer 0621/963-2773 gegeben werden.

Letzte Informationen zum Aufenthalt

Zuletzt wurde der Mann am vergangenen Samstag in Schwegenheim in der Nähe des Friedhofes gesehen. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine beigefarbene Jacke, eine beigefarbene Mütze und war mit einem dunklen E-Bike unterwegs.

Ermittlungen bei Fahrradhändlern im Raum Speyer ergaben, dass es sich bei dem E-Bike des Vermissten um ein rund 8–10 Jahre altes Rad der Marke "Kettler" mit tiefem Einstieg und dunkler Lackierung handelt.