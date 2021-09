87-Jährige von Trickbetrügerin in eigener Wohnung bestohlen - Zeugen gesucht

Viernheim. Eine Trickdiebin hat am Donnerstag eine 87-jährige Seniorin in ihrer Wohnung in Viernheim bestohlen. Nach Polizeiangaben hatte die Frau gegen 15.30 Uhr mit der Begründung, für die Nachbarin etwas abgeben zu wollen und ihr deswegen einen Zettel zu schreiben, Einlass in die Wohnung der 86-Jährigen erlangt. Während die Unbekannte die Seniorin in ein Gespräch in der Küche verwickelte, betraten mutmaßlich weitere Täter die Wohnung und entwendeten Schmuck. Wenige Minuten nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 86-Jährige den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, denen die Täterin oder ihre möglichen Begleiter aufgefallen sind.

Die Frau wird als etwa 35 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hat eine korpulente Statur und kurze "leicht" gewellte, hellbraune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie ein weißes Oberteil und sprach akzentfrei Deutsch. Zudem hatte die Verdächtige einen gemusterten Stoffbeutel bei sich. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass weitere Personen die Wohnung betreten haben könnten und die Ablenkung der Seniorin ausnutzten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizei zu melden.