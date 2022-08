Nußloch. Eine Seniorin hat am Freitagnachmittag in Nußloch die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet und somit einen Unfall verursacht. Die 86-Jährige war zuvor in eine Einmündung gefahren und hatte dem von links kommenden 31-Jährigen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin miteinander. Sowohl die Seniorin als auch der 31 Jahre alte Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1