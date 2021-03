Weinheim. Aus bislang nicht bekannten Gründen ist eine 86-jährige Frau am Samstag gegen 15.15 Uhr in der Weinbergstraße mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren und nach etwa 25 Metern mit dem Heck gegen eine Betonmauer auf einem Grundstück gekracht. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin sowie eine 65-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank laut Polizeimeldung schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurden die Verletzten mit Rettungsfahrzeugen in Kliniken nach Heidelberg und Mannheim eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro, das Auto musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren