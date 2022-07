85-Jähriger verliert in Neustadt Kontrolle über Auto und fährt in Böschung

Neustadt/Weinstraße. Ein 85 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag in Neustadt an der Weinstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Rentner fuhr in eine Böschung und stürzte um ein Haar einen Abhang hinunter. Der Fahrer eines zufällig vorbeifahrenden Abschleppwagens sicherte nach Angaben der Polizei das Auto, so dass der alte Mann sicher geborgen werden konnte.

Gefährliche Schieflage: Das Auto des Rentners droht abzurutschen. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Wieso er die Kontrolle über den Wagen verlor, war zunächst ungeklärt. Die Polizei vermutete eine "medizinische Ursache". Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße für knapp eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.