85-Jähriger fährt ungebremst in Hoftor

Oftersheim. Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in ein Hoftor in der Oftersheimer Moltkestraße gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist es bislang unklar, wieso der 85-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er blieb unverletzt, jedoch musste sein Fahrzeug abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.



