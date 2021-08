85-jährige Radfahrerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Sandhausen. Eine 85 Jahre alte Radfahrerin ist in Sandhausen bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 67-Jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag die Seniorin beim Abbiegen übersehen. Über die Motorhaube stürzte die Frau zu Boden. Dabei zog sie sich Verletzungen in Form von Knochenbrüchen, Schürfwunden und Prellungen zu. Nach Behandlung eines Notarztes wurde sie in eine Klinik eingeliefert.



