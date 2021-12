85-Jährige Radfahrerin stirbt nach Kollision mit 18-jährigem Autofahrer

Sandhausen. Eine 85 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstag nach einem Unfall mit einem Auto bei Sandhausen verstorben. Sie erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall hatte sich gegen 15.30 Uhr auf der K4153 zwischen Sandhausen und Bruchhausen ereignet. Ein 18-jähriger Autofahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der entgegenkommenden 85-Jährigen, die auf dem Fahrradweg unterwegs war. Der Wagen prallte im Anschluss an eine Brücke und kam dort stark beschädigt zum Stehen.

Die Polizei schätze den Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 20.000 Euro ein. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.