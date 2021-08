84-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall in der Pfalz schwer verletzt

Neustadt. Ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall nahe Neustadt an der Weinstraße schwer verletzt worden. Der Mann war in Höhe Neustadt-Geinsheim von einer Kreisstraße auf die Bundesstraße 39 eingebogen und dabei die Vorfahrt einer in Richtung Speyer fahrenden Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei mit. Der Senior sei zudem nicht auf dem Radweg unterwegs gewesen. Er zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Während der Unfallaufnahme und des Einsatzes des Hubschraubers war die Bundesstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1