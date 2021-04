84-jährige Pkw-Fahrerin kollidiert mit Wartehäuschen

Sinsheim. Eine 84-Jährige hat in Sinsheim aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte die Seniorin neben ihrem Pkw auch ein Wartehäuschen. Demnach fuhr die Frau am Dienstagmittag von der Alten Waibstadter kommend in Richtung Hauptstraße, wo sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in ein Wartehäuschen nahe des Kreuzungsbereichs fuhr. Glücklicherweise hielten sich dort zur Unfallzeit keine Personen auf. Nach der Kollision rollte das Auto weiter und kam letztlich in einer Grünfläche zum Stehen. Die Seniorin wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Das Auto der Dame wurde abgeschleppt. Die Unfallaufnahme dauert zur Zeit an.

