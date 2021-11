83 Jahre alte Fußgängerin wird von Lkw erfasst und schwer verletzt

Frankenthal. Eine 83 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in Frankenthal von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin war zum Unfallzeitpunkt gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg in der Wormser Straße in Richtung Nordbrücke unterwegs, teilte die Polizei mit. Der Lkw fuhr vom Parkplatz eines dortigen Discountmarktes auf die Wormser Straße, als der Fahrer die Frau mit dem Lastwagen erfasste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zufällig vorbeikommende Kräfte einer Frankenthaler Hilfsorganisation übernahmen nach weiteren Angaben der Polizei die Erstversorgung der Geschädigten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens und des Notarztes in einem Rettungshubschrauber. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Ein Sachverständiger wurde für die Unfallaufnahme hinzugezogen. Für die Arbeiten am Unfallort war die Wormser Straße bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/934-1100 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2