83-jährigerger bei Unfall in Dannstadt-Schauernheim verletzt

Dannstadt-Schauernheim. Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 9:50 Uhr beim Überqueren der Schauernheimerstraße in Dannstadt-Schauernheim mit einem Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Senior das Auto der 53-Jährigen, die den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der verletzte Senior wurde in die Ludwigshafener Klinik gebracht. Die Schwere der Verletzungen kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/4950 zu melden.

