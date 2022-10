83-Jähriger aus Rheinstetten vermisst – in Frankweiler das letzte Mal gesehen

Frankweiler. Der 83-jährige Herr Burt aus Rheinstetten wird seit Montag vermisst. Nach Angaben der Polizei hat der Senior während einer Radtour mit einer Rennradgruppe hat er den Anschluss an die Gruppe verloren und wurde letztmalig gegen 14 Uhr in Frankweiler (Rheinland-Pfalz) gesehen. Die Polizei schließt aufgrund seines Alters und Gesundheitszustands eine hilflose Lage nicht aus. Da Herr Burt durch Polizeifahnundsmaßnahmen nicht gefunden werden konnte, wenden sich die Ermittler mit einem Foto des Vermissten auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz an die Öffentlichkeit.

Die Polizei beschreibt den Vermissten außerdem folgendermaßen: circa 1,75 m, 63 Kilogramm, er trug eine lange schwarze Radhose, ein rot-weißes Fahrradtrikot mit Hinter- und Vorderaufschrift "FC Rheinstetten", einen weißen Fahrradhelm und eine weiße Überjacke. Sein Rennrad ist schwarz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.