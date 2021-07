83-Jährige und 88-Jähriger bestohlen - Fahndung verläuft ohne Ergebnis

Ladenburg/Ilvesheim. In Ladenburg und in Ilvesheim hat ein unbekannter Mann Senioren bestohlen, indem er sich unter einem Vorwand Zutritt zu deren Wohnungen verschaffte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelte. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums am Wochenende berichtete, klingelte der Unbekannte am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in Ladenburg bei einer 83-jährigen Frau in der Bodelschwinghstraße und fragte nach Altwaren. Als die Frau versuchte, die Tür vor dem Fremden zu schließen, hielt dieser dagegen, stieß die Seniorin zur Seite und durchsuchte deren Wohnung in rasender Geschwindigkeit. Aus einem Schmuckkasten stahl er einen Brillantring im Wert von mehreren hundert Euro und verschwand.

Währenddessen hatte die 83-Jährige ihren Sohn und dieser die Polizei verständigt. Eine Fahndung verlief jedoch ohne Ergebnis. Der Mann soll laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß und untersetzt sein. Er war glattrasiert, trug ein helles Cappy, ein beiges Hemd sowie Jeans und sprach Kurpfälzer Dialekt.

„Sohn eines Arbeitskollegen“

Ein ähnlicher Vorfall trug sich laut Polizei am Freitag gegen 12.30 Uhr in Ilvesheim in der Feudenheimer Straße zu: Ein unbekannter Mann klingelte an der Tür eines 88-jährigen Mannes und gab sich als Sohn eines früheren Arbeitskollegen aus. Nachdem der ältere Herr die Tür geöffnet hatte, drängelte sich der Unbekannte an ihm vorbei, durchsuchte im Eiltempo die Wohnung, nahm im Wohnzimmer zwei Schatullen mit Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro an sich und flüchtete. Eine Beschreibung des Täters liegt noch nicht vor.

Ob die beiden Fälle jedoch mit einem Schwetzinger Fall zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Dort hatte sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter unter dem Vorwand, der Vormieter gewesen zu sein, Zutritt zur Wohnung eines 84-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße verschafft. Er stahl das Handy des älteren Herrn. Der Täter wird als 55- bis 60-jähriger Mann mit dunklen Haaren und Stirnglatze beschreiben, der ebenfalls Kurpfälzer Dialekt sprach.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte weitere Taten mit derselben Masche versuchen wird und erbittet Hinweise an das Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/930 50. red/agö



