82-jähriger Autofahrer überschlägt sich in Neckargemünd

Neckargemünd. Ein 82 Jahre alter Autofahrer hat sich nach einem Zusammenstoß mit einer Mauer in Neckargemünd mit seinem Fahrzeug am Samstagnachmittag überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wendete der Mann gegen 15.45 Uhr im Ortsteil Mückenloch seinen Wagen und stieß dabei zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Durch diesen Zusammenstoß erschrak sich der ältere Herr, sodass er daraufhin einen Fahrfehler beging und mit einer gegenüberliegenden Wand kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte sein Fahrzeug dann auf die Seite. Der 82-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen jedoch war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto des 82-Jährigen beträgt rund 30.000 Euro. Am Geländewagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

