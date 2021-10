Annweiler. Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagabend in Annweiler bei einem Unfall auf der B10 mit einem Lastwagen verstorben. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der 82-Jährige gegen 18 Uhr im Stauffertunnel in frontal mit dem Lkw, nachdem er auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Weitere Informationen lagen nicht vor.