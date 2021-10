82-Jährige wird zum Betrugsopfer in Bad Bergzaubern - Polizei sucht Zeugen

Bad Bergzaubern. Eine 82-Jährige ist am Sonntagmittag in Bad Bergzaubern zum Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter die 82-Jährige gegen 12.45 Uhr beim Geldabheben in einer Bank im Woodbachweg angesprochen. Der Mann hielt sich unweit der Bankkundin auf, um mit einem Blick über die Schulter der Frau die Zugangsdaten erspähen zu können. Anschließend soll der Kriminelle zwei illegale Abbuchungen durchgeführt haben.

Der Mann wird wie folgt beschreiben: dunkel gekleidet, etwa 25-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von schlanker Statur, kurze schwarze Haare.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06343-93340 zu melden.