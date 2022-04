82-Jährige nach Unfall in Nußloch verstorben

Nußloch. Eine 82-jährige Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Nußloch in einer Klinik verstorben. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Frau am Freitag, den 25. März, bei dem Unfall in der Hauptstraße/Einmündung Sofienstraße schwere Verletzungen.

Bei dem Unfall parkte eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto rückwärts aus. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin eine hinter dem Fahrzeug befindliche Seniorin mit ihrem Rollator. Die 82-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallermittlungen werden weiter von der Verkehrspolizei Heidelberg geführt.