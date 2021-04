Worms. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Worms lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 39-jährige Autofahrerin den 81-Jährigen in einem Kreisverkehr übersehen und mit ihrem Wagen gerammt. Der Radler zog sich beim Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur Behandlung in eine Klinik.

