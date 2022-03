81-Jährige missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim. Eine 81-jährige Autofahrerin ist am Montagvormittag in Seckenheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Straßenbahn wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 11.30 Uhr im Einmündungsbereich Seckenheimer Hauptstraße und Stengelstraße. Die 81-Jährige soll dabei mit ihrem Auto die Stengelstraße entlanggefahren sein und beim Linksabbiegen, in die Seckenheimer Hauptstraße, die von links kommende und vorfahrtberechtigte Straßenbahn übersehen haben. Infolge der Vorfahrtsverletzung seitens der 81-Jährigen kam es schließlich zur Kollision beider Fahrzeuge.

Das Auto wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass dieses durch einen Achsenbruch nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.