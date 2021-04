81-Jaähriger Radfahrer verstirbt nach Unfall an Folgen der Verletzungen

Worms. Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag nach einem Unfall in Worms an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei am mit. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte den Senior bereits am Samstag, 17. April, in einem Kreisverkehr in der Mainzer Straße/Berliner Ring übersehen, woraufhin die beiden kollidierten und der Radfahrer stürzte. Der Senior wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

