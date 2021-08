803 Corona-Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz über 50

Hessen. In Hessen breitet sich das Coronavirus weiter aus. Innerhalb eines Tages wurden 803 Neuinfektionen registriert, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Freitag (Stand 3.14 Uhr) hervorgeht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 300 970 Fälle gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, kletterte auf 50,8 nach 44,1 am Vortag. An den vorangegangenen Tagen hatte der Wert bei 41,1 beziehungsweise 36,4 gelegen. Die Zahl der Todesfälle korrigierte das RKI um 2 nach unten. Demnach starben seit Beginn der Pandemie 7614 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittlerweile liegt in zwölf Kommunen die Inzidenz bei 50 oder höher. Den höchsten Wert gibt es im Landkreis Fulda mit 83,4. Angesichts wieder steigender Fallzahlen hatten in den vergangenen Tagen mehrere Kommunen ihre Regeln verschärft.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers vom Freitag (Stand 7.19 Uhr) 62 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 20 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.