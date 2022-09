80.000 Euro Erspartes weg - Seniorin wird Opfer von Betrügern

Limburgerhof. Eine 78-Jährige ist am Mittwoch in Limburgerhof von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hat, um 80.000 Euro bestohlen worden. Wie die Polizei berichtete, kontaktierte der Mann die Seniorin per Telefon und behauptete, ihre Freundin hätte einen Unfall verursacht. Um eine Untersuchungshaft zu verhindern, müsse die Seniorin eine Kaution in höhe von 135.000 Euro bezahlen. Da die 78-Jährige nur 80.000 Euro Erspartes hatte, setzte der Täter die Kaution kurzerhand auf diesen Betrag herab. Die Frau hob ihr Erspartes ab und übergab dem Mann das Geld an einem zuvor vereinbarten Ort.

