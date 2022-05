Weinheim. Ein 80-jähriger Autofahrer hat am Samstagmittag das Bewusstsein verloren und einen Unfall in Weinheim verursacht. Wie die Polizei mitteilt, stieß er aufgrund eines medizinischen Vorfalls gegen zwei geparkte Fahrzeuge und eine Hauswand in der Bergstraße. Der 80-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein einbehalten. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

