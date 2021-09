80-Jähriger übergibt 27.000 Euro an Trickbetrüger

Hockenheim. Eine Gruppe von Trickbetrügern hat etwa 27.000 Euro von einem 80-jährigen Mann aus Hockenheim erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gelang es den Tätern am Mittwoch, den Mann am Telefon so zu verunsichern, dass dieser, in dem Glauben, er helfe damit seinem Enkel, einem unbekannten Mann gegen 15 Uhr die genannte Summe übergab.

Die Unbekannten hatten dem Senior vorgespiegelt, dass sein Enkel einen Unfall gehabt habe, nun für die Versicherung in Vorkasse treten müsse und deshalb dringend Bargeld benötige. Anhand ihrer Gesprächsführung veranlassten der unbekannte Anrufer und seine Komplizin, die sich in einem weiteren Anruf als Mitarbeiterin der Bank des Geschädigten ausgab, eine Bargeldsumme in Höhe von 27.000 Euro an einen angekündigten Geldboten zu übergeben. Erst die Tochter des 80-Jährigen, mit der er zu einem späteren Zeitpunkt telefonierte, führte zur Aufklärung des Betruges. Sie verständigte die Polizei.

Zwischen 20 und 25 Jahre alt

Der unbekannte Geldabholer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, um die 170 cm groß, schlank, schwarze Haare und leichter Bartwuchs an Oberlippe und Kinn. Der Mann trug eine dunkelblaue Jacke der Firma 'Wellensteyn', einen hellgrauen Kapuzenpullover, Jeans, Sportschuhe und führte einen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Betrügern, insbesondere dem unbekannten Geldboten geben können oder selbst Opfer eines solchen Betruges wurden, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0621 1744444, zu melden.