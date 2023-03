Leimen. Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag in Leimen ist ein Sachschaden von 23.000 Euro entstanden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer fuhr einem wartenden Fahrzeug an einer Kreuzung auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten seine Airbags aus. Der 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer blieb unverletzt.

