80-Jähriger fällt auf vermeintliche Klinikum-Mitarbeiterin herein

Dannstadt-Schauernheim. Ein 80-Jähriger ist auf Trickbetrüger hereingefallen und hat am Donnerstagnachmittag in Dannstadt-Schauernheim einen mittleren vierstelligen Betrag an einen Abholer übergeben. Nach Polizeiangaben erhielt der Mann einen Anruf einer angeblichen Krankenhausmitarbeiterin des Klinikums Mannheim. Laut der Dame liege der Sohn des 80-Jährigen aufgrund einer Corona-Infektion auf der Intensivstation im Sterben. Um das Leben seines Sohnes zu retten, müsse aus der Schweiz ein Medikament für einen mittleren vierstelligen Betrag eingeflogen werden.

Zwischendurch wurde der 80-Jährige an einen angeblichen Professor des Krankenhauses weitergeleitet, welcher die Dringlichkeit der Behandlung bestätigte. Der Pilot, welcher das Medikament aus der Schweiz einfliegt, würde in Dannstadt zwischenlanden. Der 80-Jährige übergab gegen 16.30 Uhr in der Brucknerstraße einem männlichen Abholer (etwa 1,75m groß, schlanke Statur, 40 bis 50 Jahre alt) einen mittleren vierstelligen Betrag. Während der gesamten Zeit wurde der 80-Jährige durch die Betrüger am Telefon gehalten, sodass dieser keine weiteren Personen informieren konnte.

Zeugen, die Angaben zu dem Geldabholer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 in Verbindung zu setzen.