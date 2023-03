80-Jähriger fährt durch offene Schiebetür in Hemsbacher Lebensmittelladen

Hemsbach. Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag in die offen stehende Schiebetür des Haupteinganges eines Lebensmittelladens in Hemsbach gefahren. Nach Angaben der Polizei erkannte der Mann, im Eingangsbereich des Ladens parkend, seine durchaus missliche Lage und entfernte sich nach ein paar Wendemanövern in unbekannte Richtung. An der Schiebetür entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Diese konnte dann den Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift antreffen. Den 80-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1