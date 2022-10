Schriesheim. Bei einem Auffahrunfall in Schriesheim am Donnerstagvormittag sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 80 Jahre alte Autofahrerin auf der B3 Richtung Dossenheim auf das haltende Fahrzeug einer 65-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieses auf einen ebenfalls verkehrsbedingt stehenden VW einer 47-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt insgesamt in Höhe von 4.000 Euro.

