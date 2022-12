80-Jährige in Birkenau im Schlaf von Dieben überwältigt und eingesperrt

Birkenau. Eine 80 Jahre alte Frau ist im Schlaf von zwei Dieben überwältigt worden. Die Unbekannten sperrten die Rentnerin in einem Zimmer ein und stahlen ihr Geld, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Die 80-Jährige wurde nach einer Stunde von einer aufmerksamen Zeitungsausträgerin befreit.

Bei dem Einbruch in das Wohnhaus in Birkenau (Kreis Bergstraße) wurde in der Nacht zum Mittwoch laut Polizei nur ein geringer Geldbetrag gestohlen. Von den maskierten Dieben fehlte zunächst jede Spur. Die Frau blieb unverletzt.