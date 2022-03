80-Jährige fährt in haltendes Fahrzeug

Dossenheim. Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochvormittag bei Dossenheim zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine 80-Jährige zu spät, dass ein vor ihr fahrender Wagen auf der B3 Richtung Schriesheim verkehrsbedingt halten musste. Der Zusammenstoß löste die Airbags beider Fahrzeuge aus und die 55-Jährige des haltenden Fahrzeugs musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 80-Jährige konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge wurden in Höhe von 8.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

