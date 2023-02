79-Jähriger aus Mosbach wohlbehalten aufgefunden

Heidelberg. Der seit den Mittagsstunden vermisste 79-jährige Mann aus Mosbach ist im Bereich der Chirurgischen Klinik im Neuenheimer Feld wohlbehalten angetroffen werden. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Der Mann wurde letztmalig gegen 12.30 Uhr von seiner Familie im Bereich der Chirurgischen Klinik im Neuenheimer Feld in Heidelberg gesehen. Danach verlor sich seine Spur jedoch und sein gegenwärtiger Aufenthaltsort war zunächst unbekannt. Der Vermisste könne sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden, hatte die Polizei noch am Nachmittag verlauten lassen und die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten.