79-Jährige leblos aus Riedsee in Biblis geborgen

Biblis. Eine tote Frau ist am Montagnachmittag aus dem Riedsee in Biblis geborgen worden. Gegen 14.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine leblos im See treibende Frau gemeldet, teilt die Polizei mit. Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Die 79-Jährge war nach derzeitigem Stand in Begleitung ihres Ehemannes am See gewesen. Die Kriminalpolizei Heppenheim hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.



