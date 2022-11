79-Jährige aus Heuchelheim bei Frankenthal vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Heuchelheim/Frankenthal. Die Polizei sucht aktuell per Foto nach einer 79-Jährigen vermissten Frau aus Heuchelheim. Wie die Polizei mitteilt, wurde Renate Zech am Samstag gegen 8 Uhr in Heuchelheim zuletzt gesehen. Die Ermittler fanden die Frau trotz Fahndung nicht und nehmen an, dass sie sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei beschreibt die Vermisste wie folgt: Etwa 160cm groß, schlank, trägt keine Brille, glatte, schulterlange graue Haare. Möglicherweise trägt sie eine dunkelblaue Winterjacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 zu melden.