Worms. Wegen einer E-Scooter-Fahrerin hat eine Autofahrerin am Samstag in Worms ein Verkehrsschild überfahren. Die 78-Jährige verließ gegen elf Uhr den Kreisverkehr an der Von-Steuben-Straße in die Bebelstraße, berichtet die Polizei. Beim Abbiegen fuhr eine bislang unbekannte Frau auf einem E-Scooter über den Fußgängerüberweg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 78-Jährige aus und stieß gegen das Verkehrszeichen. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr davon.

