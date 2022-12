Heidelberg. Eine 77-jähriger hat einem Opel-Fahrer am Mittwochmittag in Heidelberg die Vorfahrt genommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er gegen 11.30 Uhr die Fritz-Frey-Straße in Richtung Dossenheimer Landstraße, als er in Höhe der Hausnummer 10 nach links abbiegen wollte und dabei eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Autofahrerin übersah. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 4 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1