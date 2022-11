77-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Unfallzeugen gesucht

Harthausen. Ein 77-jähriger Radfahrer ist am Dienstag aufgrund seiner Verletzungen, die er bei einem Verkehrsunfall in Harthausen am Montag erlitten hatte, verstorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizeiinspektion Speyer in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall unter Beteiligung des 77-jährigen Fahrradfahrers und eines 60-jährigen Pkw-Fahrers kam es am Dienstag um 13.10 Uhr. Dabei missachtete der 60-Jährige an der Einmündung, Speyerer Straße/Schwegenheimer Straße die Vorfahrt des Fahrradfahrers, der zum Unfallzeitpunkt auf der Schwegenheimer Straße aus Richtung Dudenhofen fuhr. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten im Einmündungsbereich.

Der schwerverletzte 77-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er am Dienstag verstarb. Die Polizei Speyer sucht weitere Verkehrsunfallzeugen und insbesondere Hinweise zu einem Fahrzeugführer, der unmittelbar vor dem Fahrradfahrer fuhr.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/1370 in Verbindung zu setzen.