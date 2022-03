Bammental. Ein Mann ist am Mittwochabend in einer Heidelberger Klinik an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 77-Jährige bei dem Unfall am Nachmittag des 9. Februars in Bammental schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein 33-jähriger Autofahrer war in einen Kreisverkehr eingefahren und hatte den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer übersehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

