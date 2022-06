77-Jähriger fährt gegen die Mauer eines Eiscafès

Speyer. Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer ist am Mittwochnachmittag in der Franz-Kirmeier-Straße gegen die Mauer eines Eiscafès gefahren. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann versuchte ersten Ermittlungen zufolge eine Bordsteinerhöhung hinaufzufahren. Wegen erhöhter Geschwindigkeit konnte er nach Überwinden des Bordsteins nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen eine Mauer des Eiscafés. Durch die umstürzende Mauer fiel eine hinter der Mauer sitzende 52-jährige Frau von ihrem Stuhl und verletzte sich leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

