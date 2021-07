77-jährige Pkw-Fahrerin nach Kollision mit Straßenbahn verletzt

Weinheim. Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision kurz vor 18 Uhr im Bereich der Weinheimer Stahlbadstraße. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeugführerin das Rotlicht der Bedarfsampel missachtete und auf die Schienen fuhr. Der 51-jährige Straßenbahnführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde die PKW-Fahrerin leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, an der Straßenbahn ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Mannheimer Straße war bis zur Beendigung der Bergung der beiden Fahrzeuge bis 19.53 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke Pkw-Fahrerin nach Kollision mit Straßenbahn verletzt 6 Bilder Mehr erfahren