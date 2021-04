77-jährige Beifahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall in Klinik

Limburgerhof. Eine 77-jährige Beifahrerin ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Limburgerhof tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 9.50 Uhr mit einem 83-Jährigen Fahrer eines Pkw vom Parkplatz der Baumschule Ludwig auf die L533 unterwegs. Der Mann soll dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines 46 Jahre alten Autofahrers missachtet haben, woraufhin die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Die 77-jährige Beifahrerin verstarb später in einer Klinik an ihren Verletzungen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 26.000 Euro. Die L533 war für knapp drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an. Zeugen des Unfalls melden sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 bei der Polizei.