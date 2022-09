75-jährige Fußgängerin von Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt

Oftersheim. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Oftersheim sind zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden beide Unfallbeteiligten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden liegt bei 1.500 Euro.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Hinter den Ortsgärten/Mannheimer Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Heidelberger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Straße Hinter den Ortsgärten überquerte eine 75-jährige Frau die Fahrbahn, welche vom Motorradfahrer zu spät erkannt wurde. Durch den Aufprall erlitt die 75-Jährige schwere Verletzungen. Der, in der Folge vom Motorrad gestürzte, 61-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.