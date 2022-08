Trippstadt. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Trippstadt (Landkreis Kaiserslautern) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 74-Jährige am Samstagnachmittag in einer Kurve von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrmals.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden.

