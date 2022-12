74-Jährige in Bus beim Abbiegen verletzt

Hochdorf-Assenheim. In Hochdorf-Assenheim ist am gestrigen Donnerstagmittag ein Fahrgast in einem Bus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein Linienbusfahrer gegen 12.15 Uhr von der Hauptstraße in die Böhler Straße ab. Da der Fahrer vermutlich in einem zu engen Bogen abbog und dadurch stark abbremsen musste, stieß sich eine 74-Jährige, welche auf ihrem Rollator saß, an einer Haltestange im Bus und verletzte sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1