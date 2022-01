Heppenheim. Die Polizei in Heppenheim (Kreis Bergstraße) hat einen Autofahrer angehalten, der laut Messung 73 km/h zu schnell unterwegs gewesen war. Anstatt der erlaubten 60 sei er 133 Kilometer pro Stunde gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Ihn erwarteten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Bei der Kontrolle am Sonntagabend hielt die Polizei insgesamt sieben Autofahrer an, die zu schnell gefahren waren.

