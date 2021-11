73-jähriger Autofahrer sorgt für Verkehrsgefährdung in Viernheim – Zeugen gesucht

Viernheim. Ein 73 Jahre alter Viernheimer hat am frühen Freitagabend mehrere Verkehrsteilnehmende gefährdet, indem er mit seinem Auto mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 73-Jährige gegen 18.30 Uhr von der ehemaligen Eissporthalle kommend über die Weinheimer Straße in Richtung Mannheimer Straße / Rhein-Neckar-Zentrum. Ein Zeuge meldete, dass der Mann hierbei mehrfach auf die Gegenspur fuhr, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 bei der Polizei zu melden.

