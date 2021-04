Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg wurden 72 neue Infektionen mit dem Coronavirus erfasst. Das geht aus Angaben des Landratsamtes des Kreises hervor. Demnach kam es in Heidelberg zu 14 neuen Ansteckungen, im Kreis waren es 58. Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sank laut der Zahlen um 12 auf 102,5, in der Stadt stieg sie auf 68,7. Eine mit Corona infizierte Person im Lankreis starb. 19 weitere Personen gelten in Heidelberg als genesen, 105 im Kreis.

Insgesamt gab es damit in Heidelberg 4376 Gesamtfälle und im Rhein-Neckar-Kreis 17896. Als genesen gelten insgesamt 4142 in der Stadt und 16532 im Kreis. Gestorben sind in Summe 56 beziehungsweise 374 Infizierte.