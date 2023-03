Osthofen. Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Osthofen ist ein 72 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Beim Linksabbiegen von der Ludwig-Schwamb-Straße in die Friedrich-Ebert-Straße übersah er einen von links kommenden Lastwagen, berichtet die Polizei. Nach dem Zusammenstoß brachte der Rettungsdienst den leicht verletzten 72-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Einmündung der Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1