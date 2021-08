Speyer. Bei einer Kollision mit einem Pkw in der Jahnstraße in Speyer wurde am Montag um 9.15 Uhr ein 72-Jähriger auf einem E-Scooter leicht verletzt. Als ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw zurücksetzte, um in die Möhringstraße einzubiegen, kam es zur Kollision mit dem 72-Jährigen, der in dieselbe Richtung unterwegs war, teilte die Polizei mit.

